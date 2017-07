Microsoft-Zahlen, Pokémon-Go-Probleme und UK-Charts

mit Games ist im letzten Quartal des Ende Juni abgelaufenen Geschäftsjahres um drei Prozent gestiegen. Das Plus bei der Software von elf Prozent wurde durch sinkende Hardware-Umsätze fast aufgezehrt. Beim Conference-Call bezifferte Microsoft-Chef Satya Nadella das Jahresvolumen des Games-Biz des Konzerns aufbei steigender Profitabilität. | Quelle: Pressemitteilung Am Wochenende fand in Chicago das erstemit tausenden Besuchern statt. Ein Erfolg war das für Entwickler Nianitc aber nicht. Die Spieler klagten über riesige Warteschlangen, Netzausfälle und weitreichende. Jetzt gibt Niantic den Besuchern ihr Geld zurück. | Quelle: theverge.com Dieder Woche zeigen erneut, dass das Remake zu "" bei den Fans einen Nerv getroffen hat. Sogar Neueinsteiger "" schafft es nicht, "Crash Bandicoot N.Sane Triliogy" von Platz eins zu verdrängen. | Quelle: chart-track.co.uk iPhone-Spieler lassen sich in der Mobile-Welt am besten monetarisieren. Eine neue Studie vonzeigt jedoch, dassundin diesem Punkthaben. Ein Entscheidender Faktor dabei waren Display-Größe und -Qualität | Quelle: GameBeat

Quelle: GamesMarkt.de

