Microsoft veröffentlicht neue "Recore"-Edition

Vor knapp einem Jahr erschien das Roboter-Adventure " Recore " exklusiv auf der Xbox One. Um nun auch alle Nutzer zu erreichen, die den Titel möglicherweise verpasst haben, veröffentlich Microsoft heute die "Recore - Definitive Edition" für Xbox One. Die neue Version enthält ein neues Abenteuer, einen zusätzlichen Roboterbegleiter sowie eine verbesserte Auflösung des Spiels mit HDR-Unterstützung. Außerdem soll "Recore" in Zukunft auch von der zusätzlichen Leistung der Xbox One X profitieren. Besitzer der Standard-Edition erhalten ein kostenloses Update, das die Zusatzinhalten freischalten soll. Die "Recore - Definitive Edition" erscheint am 29. August für Xbox One und soll 19,99 Euro kosten.

Quelle: GamesMarkt.de

