Microsoft startet Xbox-One-X-Vorverkauf mit Sonderedition

Unmittelbar vor der gamescom in Köln startet der Vorverkauf der neuen Microsoft Xbox One X. Wie das Unternehmen per Livestream bekannt gab ist ab sofort eine limitierte Project Scorpio Edition vorbestellbar. Project Scorpio hieß der Arbeitstitel der Konsolenvariante. Gleichzeitig kündigte Microsoft an, dass zum Start der Konsole am 7. November über 100 bereits verfügbare oder neue Titel die erweiterte Power der Xbox One X nutzen.Doch auch für das "kleinere" Modell, die Xbox One S, hat Microsoft neues angekündigt. So ist die Sonderedition Xbox One S Minecraft Limited Edition ebenfalls ab sofort vorbestellbar. Die Konsole selbst erscheint am 3. Oktober. Passend zu dieser Konsole veröffentlich Microsoft bereits am 12. September zwei neue Wireless Controller in Minecraft-Design und zwar einmal Creeper und einmal Pig.Abgerundet wird das Feuerwerk an Sondereditionen von einem Xbox One S Shadow of War Bundle, das auch eine Ein-Monats-Mitgliedschaft des neuen Game Pass enthält. Der Game Pass ist ein neuer Microsoft-Dienst der für knapp zehn Euro monatlich den uneingeschränkten Zugriff auf über 100 Xbox One sowie kompatible Xbox 360 Games gewährt.

