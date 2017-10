Microsoft schnürt drei neue S-Bundles

Mit gleich drei neuen Hardware-Bundles geht Microsoft in die Herbstoffensive. Und Microsoft erweitert mit den neuen Bundles seine Angebotspalette für neue Zielgruppen. Während die bisher erhältlichen Xbox-One-S-Pakete vor allem mit Core-Games wie "Forza Horizon", "Battlefield 1" oder "Halo Wars 2" kombiniert waren richten sich die neuesten Bundles an Einsteiger und Midcore-Gamer.So startet im Herbst der Verkauf des sogenannten "Xbox One S Starter Bundle", bei dem es neben der Konsole auch jeweils drei Monate Mitgliedschaft bei Xbox Live Gold und Xbox Game Pass gibt. Kunden haben damit vom Start weg für drei Monate uneingeschränkten Zugriff auf über 100 Spiele.Ein weiteres Paket ist das sogenannte "Xbox One S Rocket League Blast-Off Bundle", das neben der Konsole auch das populäre Online-Games enthält. Dazu gibt es drei Monate Xbox Live Gold und den Xbox Game Pass für einen Monat.Last not least schnürt Microsoft für alle Minecraft-Fans das "Xbox One S Minecraft Complete Adventure Bundle". Dieses enthält nicht nur "Minecraft", sondern darüber hinaus fünf Skin- bzw. Texture-Packs. Außerdem erhalten Käufer den Download-Code für das Point-and-Click-Adventure "Minecraft: Story Mode Season 1" und darüber hinaus drei Monate Xbox Live Gold sowie den Xbox Game Pass für einen Monat.

Quelle: GamesMarkt.de

