Microsoft schließt sich mit Spotify kurz und schaltet Groove ab

Mit Umzugshelfer: Microsoft schaltet sein eigenes Musikangebot Groove Music zum Jahresende ab und empfiehlt bestehenden Abonnenten einen Wechsel zu Spotify

Mit musikalischen Angeboten zeigte Microsoft in den vergangenen Jahren nur wenig Fortune: der selbsternannte iPod-Killer Zune ist längst Geschichte und die 2012 zunächst als Xbox Music eingeführten und 2015 in Groove Music umbenannten Aktivitäten im Streamingbereich stehen nun ebenfalls vor dem Aus. Die Groove-Music-App will Microsoft einzig als Player und Tool zur Musikverwaltung fortführen, ab Ende 2017 aber stellt Microsoft sein Angebot als Streamingplattform und Downloaddienst ein. Seinen Abonnenten legt der Konzern den Wechsel zu Spotify nahe.Man weite die Partnerschaft mit Spotify aus, schreibt Jerry Johnson als General Manager Groove Music in einem Blogbeitrag . Abonnenten sollen in Kürze über ein Update der Groove-Music-App in die Lage versetzt werden, ihre Playlisten und Bibliotheken in die Spotify-Welt zu überspielen. Zudem stellt Johnson wechselwilligen Groove-Nutzern einen kostenlosen Spotify-Testlauf von 60 Tagen in Aussicht.Microsoft hatte Xbox Music im Herbst 2012 auf den Markt gebracht . Im Frühjahr 2014 hatte der damals noch neue Microsoft-Konzernchef Satya Nadella angekündigt, die Unterhaltungsdienste des Konzerns zu einem Angebot aus einem Guss zusammenführen zu wollen. Im Musikgeschäft aber erreichte Microsoft weiterhin nur geringe Bedeutung.

Quelle: MusikWoche

