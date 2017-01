Microsoft kauft Simplygon

Microsoft hat das schwedische Unternehmen Donya Labs gekauft. Das gaben Microsoft auf seinem Blog und Donya Labs auf der eigenen Website bekannt. Finanzielle Details wurden nicht genannt. Bei der Übernahme ging es Microsoft vor allem um die Simplygon genannte Technologie der Schweden. Es handelt sich dabei um eine Lösung für die automatisierte Optimierung von 3D-Daten. Diese wird auch im Spielebereich eingesetzt. Laut Unternehmensangaben setzten unter anderem Take Two und Konami Simplygon bei Spielen wie "Mafia III", "Battleborn" und "Metal Gear Solid 5" ein.Im Blog erklärte Microsoft, Simplygon werde Microsofts Position bei der Kreation von 3D Inhalten stärken und die Umsetzung der "3D For Everyone"-Vision bescheunigen.

Quelle: GamesMarkt.de

