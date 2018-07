Microsoft führt Fanfest-Tradition fort

Die Planungen von Microsoft für die gamescom 2018 decken sich mit denen im letzten Jahr. Der Plattformhalter wird erneut ein Fanfest in Köln ausrichten, das sich an die Community, und damit nicht direkt an die Messebesucher, richtet. Das Fanfest fand erstmals 2016 im Rahmen der gamescom statt. Für 2018 verspricht das Unternehmen "eine unvergessliche Nacht voller Überraschungen für unsere Xbox-Fans" und "das direkt auf dem Rhein!"Eine große Pressekonferenz wie auf der E3 soll es auch heuer nicht geben in Köln. Allerdings ist am Dienstag, den 21. August um 16:30 Uhr, eine Live-Show geplant, die direkt vom Xbox-Stand auf der Messe übertragen wird. Es handelt sich um eine spezielle Episode des hauseigenen Magazins "Inside Xbox".2018 setzt Microsoft auch PC-Gaming auf der gamescom wieder in Szene. Nach fünf Jahren Pause, in denen das Augenmerk in erste Linie dem Konsolengeschäft galt, kehrt Windows mit einem eigenen Stand auf der Messe zurück. Die Windows Gaming Area wird in Halle 8 aufgebaut.

