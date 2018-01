Microsoft feiert "AoE"-Jubiläum mit Sonderedition

Microsoft nimmt das 20-jährige Jubiläum von " Age of Empires " zum Anlass für eine Neuauflage. Am 20. Februar bringt das Unternehmen die " Age of Empires: Definitive Edition " für rund 20 Euro in den Handel. Das Strategiespiel wurde für den Rerelease komplett überarbeitet. Neue Assets ermöglichen beispielsweise eine 4K-Auflösung und auch der Soundtrack wurde neu aufgenommen. Interessant ist vor allem auch die Überarbeitung des Kampagnen- und Szenarien-Editors. Von Spielern entworfene Kampagnen, Karten und Missionen können künftig über AgeOfEmpires.com mit anderen Spielern geteilt werden. Das dürfte bei den Fans gut ankommen.

Quelle: GamesMarkt.de

