Microsoft feiert 15 Jahre Xbox

Am 15. November 2001 wurde die erste Xbox von Microsoft in den USA verkauft. Der Termin vor exakt 15 Jahren markiert somit auch den Einstieg des Konzerns ins Konsolengeschäft, wo sich die Redmonder schnell als dritte Kraft etablierten konnten. Europäer konnten dann ab dem 14. März 2002 in die Xbox-Welt eintauchen. Im gleichen Jahr wurde auch Xbox Live eingerührt. Der Service der Konsole setzte damals die Referenz für Online-Services bei Konsolen und setzte Standards, an denen sich die Konkurrenz bis heute messen lassen muss. Rund 25 Millionen Stück der ersten Xbox wurden insgesamt verkauft.Richtig große Erfolge feierte Microsoft dann mit den Nachfolger, der Xbox 360, die 2005 eingeführte wurde. Noch im ersten Jahr verkauften das Unternehmen 22 Millionen Konsolen. Bis heute setze Microsoft nahezu 84 Millionen Xbox 360 ab. Erst im April dieses Jahres wurde die Produktion eingestellt . Seit November 2013 steht die Xbox One als dritte Konsolengeneration von Microsoft im Handel.

Quelle: GamesMarkt.de

