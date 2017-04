Microsoft baut "Minecraft" zur Plattform aus

Großansicht John Thornton, Executive Producer bei Minecraft Realms John Thornton, Executive Producer bei Minecraft Realms

"Minecraft" ist eine unglaubliche Erfolgsgeschichte und mit dem nächsten Update könnte die einen weiteren Schub erleben. Denn Microsoft baut Minecraft zu einer Plattform aus. Über einen Minecraft Marketplace sollen Third-Partys Inhalte direkt und vor allem cross-plattform vermarkten können. Damit dürften erstmals auch die Besitzer der Pocket-Edition in den Genuss einer größeren Vielfalt an Zusatzinhalten kommen.Die Third-Party-Inhalte selbst durchlaufen vor VÖ einen Freigabeprozess. Zum Start sind insgesamt neun Anbieter zugelassen. Laut John Thornton, Executive Producer bei Minecraft Realms, sollen jeden Monat zwischen fünf und zehn weitere Teams bzw. Kreative aufgenommen werden. Voraussetzung sei dabei, dass auch ein längerfristiger Support sichergestellt ist. Microsoft will damit also durchaus professionelle Entwickler ansprechen, gerne aber auch neue Teams, die sich ein Business aufbauen wollen. Kostenlose Hobbyinhalte wird es aber auch weiterhin für Minecraft geben, zumindest auf dem PC.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Produkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen