MFG sucht Kreative für zweite "Ideentanke"

Großansicht - (Bild: MFG/ VISUELL Stuttgart) (Bild: MFG/ VISUELL Stuttgart)

Auch in diesem Jahr wird es auf der Buchmesse den von der MFG Innovationsagentur Baden-Württemberg organisierten Gemeinschaftsstand "Ideentanke" geben. Dies gab die Gesellschaft zur Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaft jetzt bekannt. Noch bis 10. Mai können sich Kreative aus Baden-Württemberg bewerben, die über den Gemeinschaftsstand den Kontakt zur Buchbranche suchen wollen. Die Bandbreite der Möglichkeiten ist groß: Gesucht werden innovative Ideen aus den Bereichen Apps, Games, Videos und digitaler Content, die Potenzial für den Buchmarkt haben."Das Feedback der Aussteller im letzten Jahr hat uns gezeigt: Match-Making zwischen dem klassischen Buchmarkt und anderen Kreativbranchen kann neue Geschäftsfelder erschließen. Neue Kooperationen entstehen - genau das bietet die Ideentanke", so Mira Kleine, Projektleiterin Unternehmerisches Handeln bei MFG und verantwortlich für die Ideentanke.Im vergangenen Jahr waren am Gemeinschaftsstand der Ideentanke die Projekte Audible Reading, MyMobile, Virtual Promoter, WaveFont sowie eine VR-Lesung vertreten, bei der ein Ork am Lagerfreuer eine Geschichte über das Geschichteerzählen vorliest.

Quelle: GamesMarkt.de

