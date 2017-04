MFG fördert Games mit 100.000 Euro

Die Medien- und Filmgesellschaft (MFG) des Landes Baden-Württemberg fördert digitale Projekte mit insgesamt über 100.000 Euro. Insgesamt fünf Projekten wurden im Rahmen des Digital Content Funding (DCF) Summen zwischen 8000 und 45.000 Euro bewilligt."The Sound of Magic" von Everbyte aus Furtwangen erhält 45.000 Euro als Produktionsförderung. "MyMobile" von Nils Zweiling von Ludwigsburg wird mit 17.000 Euro gefördert. 20.000 Euro Konzeptförderung gehen an Christina Heeck aus Ludwigsburg für "Flamingo-Musik". 11.000 Euro werden für "Patchwork Game" der Studio Filmbilder GmbH in Stuttgart aufgebracht. Der Prototyp "Future Diaries" der Leipziger expanding focus GmbH wird mit 8500 Euro bedacht.Die Entscheidungen trafen die Jurymitglieder Franka Futterlieb, Heiko Gogolin, Dr. Manfred Hattendorf Kathrin Rauscher und Prof. Carl Bergengruen . Die nächste Einreichfrist für DCF-Projekte endet am 31. August 2017.

