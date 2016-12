Metro treibt Aufspaltung voran

Die im Frühjahr beschlossene Aufspaltung der Metro Group nimmt Formen an: Der Handelskonzern präsentierte auf seinem Capital Markets Day die neuen Firmennamen und Strategien der beiden Standbeine Consumer Electronics und Großhandel/LEH. Demnach werde das Großhandels- und Lebensmittelgeschäft künftig unter der etablierten Unternehmensmarke Metro firmieren, während das auf Consumer Electronics ausgerichtete Unternehmen mit Media-Saturn künftig unter dem Namen Ceconomy auftreten werde. Für Aktionäre bedeutet die Aufspaltung folgendes: Die bisherige Metro AG besteht als künftige Ceconomy AG weiter, während der Großhandels- und LEH-Spezialist als eigenständige, börsennotierte Gesellschaft unter dem Namen Metro abgespalten wird. Die Trennung der jetzigen Metro Group in zwei unabhängige Gesellschaften wird den Aktionären im Verhältnis 1:1 vorgeschlagen. Damit erhält jeder Aktionär der bisherigen Metro AG zusätzlich zur Ceconomy-Aktie eine Aktie der neuen Metro AG. Diese neuen Aktien sind für die Geschäftsjahre ab dem 1. Oktober 2016 dividendenberechtigt.Während die künftige Metro AG mit dem Großhandels- und Lebensmittelgeschäft vom jetzigen Metro-Boss Olaf Koch geführt werden soll, hat bei Ceconomy der jetzige Media-Saturn-Chef Pieter Haas das Sagen. Dem dreiköpfigen Vorstand sollen ferner Mark Frese als Finanzvorstand und Dr. Dieter Haag Molkenteller (Recht, Compliance) angehören. Pieter Haas als designierter Vorstandsvorsitzender des künftigen Unternehmens gibt sich selbstbewusst: "Wir sind die Nummer 1 der europäischen Consumer Electronics und haben uns mit einer umfangreichen Neuausrichtung eine hervorragende Startposition für unsere bevorstehende Selbstständigkeit geschaffen. Wir weisen zurzeit einen Jahresumsatz von 22 Milliarden Euro aus und haben fast 2 Milliarden Kundenkontakte pro Jahr. Alle unsere Stores sind jetzt voll digitalisiert und in unsere Multichannel-Strategie integriert, wir verbinden das emotionale Einkaufserlebnis in unseren Märkten mit den Vorteilen von digitalen Technologien. Mit unseren Produkten und Dienstleistungen sind wir auf allen Kanälen für unsere Kunden da und sind für sie Partner und täglicher Begleiter in der sich immer weiter digitalisierenden Welt. Wir sind also bereit! Ich bin überzeugt: Unsere besten Jahren kommen erst noch."

