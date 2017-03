MerchDays rücken näher an die c/o pop

Großansicht Tauschen sich über Merchandising aus: Besucher der MerchDays 2016 (Bild: MerchDays) Tauschen sich über Merchandising aus: Besucher der MerchDays 2016 (Bild: MerchDays)

Nachdem die Merchandising-Messe MerchDays 2016 ihre Premiere in der Kölner Xpost feierte, zieht der Branchentreff in die IHK Köln um und teilt sich dort am 17. und 18. August 2017 die Räumlichkeiten mit der c/o pop convention.Rund 60 Unternehmen aus dem Bereich Merchandising empfängt der Projektleiter Stefan Roller-Aßfalg im Börsensaal der IHK. Die Teilnehmer der c/o pop Convention erhalten freien Zutritt zu den MerchDays. Dadurch rechnet Roller-Aßfalg, Geschäftsführer der veranstaltenden Aka Merch & Textil , mit einem deutlichen Besucherzuwachs."Die Veranstaltungen der c/o pop und die MerchDays ergänzen sich hervorragend und profitieren von weitreichenden Synergien", sagt Roller-Aßfalg.Zur ersten Ausgabe der MerchDays kamen vergangenes Jahr 61 Firmen nach Köln. Mit rund 300 Gästen blieb die Teilnehmerzahl jedoch unter den Erwartungen.Noch bis zum 31. Mai gibt es auf den Onlineseiten der Messe Early-Bird-Tickets für 20 Euro, danach beträgt der Preis 25 Euro. An der Abendkasse kostet der Eintritt 30 Euro.

Quelle: MusikWoche

