MerchDays platzieren sich am Eingang der Frankfurter Musikmesse

Großansicht Rechnet mit 25 bis 30 Ständen aus dem Merchandise-Bereich: Stefan Roller-Aßfalg (Bild: MerchDays) Rechnet mit 25 bis 30 Ständen aus dem Merchandise-Bereich: Stefan Roller-Aßfalg (Bild: MerchDays)

Die MerchDays , die vom 12. bis zum 13. April erstmals im Umfeld der Musikmesse Frankfurt stattfinden, haben sich dort in der Galleria positioniert. Die Galleria liegt direkt am Messeeingang zwischen den Hallen 8 und 9.Damit zieht das Forum der Entertainment-Merchandiser innerhalb der Messe Frankfurt um. Zuvor wollten die Veranstalter von Aka Merch & Textil um Stefan Roller-Aßfalg die MerchDays im Foyer der Halle 5.1/6.1 unterbringen.Die neue Fläche in der Galleria sei genauso groß wie die alte Fläche im Foyer, erklärt Roller-Aßfalg gegenüber MusikWoche. Ausschlaggebend für den Umzug war, dass auf der alten Fläche zu viele Säulen im Weg stünden und dass die MerchDays mit der neuen Fläche nun besser an die Musikmesse angedockt und weniger an die Partnermesse Prolight + Sound.Roller-Aßfalg rechnet mit 25 bis 30 Ausstellern aus dem Bereich Merchandising, die sich im April in Frankfurt präsentieren. Mit dabei sind unter anderem Hi5, die Mützeria, Falk&Ross, TopTex oder Cup Concepts.Besucher der Musikmesse und der Prolight + Sound erhalten kostenfreien Zutritt zu den MerchDays.

Quelle: MusikWoche

