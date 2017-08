Mercedes sponsert die ESL

Der deutsche Autobauer Mercedes-Benz vertieft sein Engagement im eSport und geht dafür eine Partnerschaft mit der ESL ein. Der Fahrzeugfabrikant tritt ab Oktober als Sponsor von verschiedenen ESL-Turnieren auf. Das erste von Mercedes gesponserte Event ist die ESL One in Hamburg, bei dem es um eine Millionen Dollar Preisgeld geht. Die Partnerschaft mit der ESL ist bereits der zweite Schritt hin zu einem umfassenden eSport-Engagement. Mercedes sicherte sich vor knapp einem Monat einen Startplatz für die Formel-E-Saison 2019/2020."Durch unser vielseitiges internationales Sportengagement decken wir die Interessen unserer unterschiedlichen Zielgruppen ab. Als Marke treten wir in engen Kontakt mit unseren Kunden, schaffen Sympathien und sind Bestandteil ihrer Lebenswelt", sagt Dr. Jens Thiemer, Vice President Marketing bei Mercedes-Benz. "Wir beobachten das extrem schnell wachsende eSports Segment seit einiger Zeit und sind davon überzeugt, mit diesem neuen Engagement unser Sportsponsoring zukunftsorientiert ergänzen zu können und auch mit einer sehr interessanten neuen Zielgruppe in Kontakt zu treten.""Wir freuen uns sehr darüber, Mercedes-Benz als erste Automarke bei uns als Partner zu begrüßen zu dürfen", so Ralf Reichert, CEO der ESL. "Diese Partnerschaft steht für einen bedeutenden Schritt: Nicht nur für uns, sondern für die gesamte eSports-Branche. Wir sind damit in der Lage, bessere Mobilitätslösungen für unsere Fans und Spieler zu entwickeln, den eSports gemeinsam voranzutreiben und auf die nächste Stufe zu heben."

Quelle: GamesMarkt.de

