Meltdown Berlin macht dicht

Die eSport- und Gaming-Bar Meltdown Berlin ist ein bekannter und zentraler Anlaufpunkt für eSport-Fans in Berlin. Jetzt muss die Berliner Niederlassung schließen. Wie Meltdown Berlin auf ihrem Twitter-Kanal bekannt gib, verlässt das Franchise am 26. Januar, nach über vier Jahren, seinen aktuellen Standort in der Hauptstadt. Allerdings ist das nicht zwangsläufig das endgültige Ende der eSports-Bar. Das Unternehmen stellt in Aussicht, die Bar zu einem späteren Zeitpunkt möglicherweise wieder zu eröffnen.Meltdown Berlin ist Teil einer französischen eSports-Bar-Kette, die 2012 in Paris gegründet wurde und mittlerweile rund 18 Niederlassungen in sechs verschieden Ländern unterhält. In Deutschland gibt es neben der Niederlassung in Berlin noch eine weitere Meltdown-Bar in Köln.

Quelle: GamesMarkt.de

