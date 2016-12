Mehr Anmeldungen für Indie Prize

Die Anmeldephase für den Indie Prize auf der Casual Connect Europe in Berlin ist vorbei und der Veranstalter Casual Games Association kann sich über einen Rekord freuen. Für die Anmeldung des Indie-Prize-Förderprogramms wurden bis zum 5. Dezember insgesamt 470 Spiele aus 63 unterschiedlichen Ländern eingereicht. Das entspricht einem Anstieg von 20 Prozent im Vergleich zum vergangenen Jahr.Eine 38-köpfige Jury sortiert jetzt die besten 120 Projekte aus dem aus, die anschließend zum Indie Prize auf die Casual Connect vom 7. bis zum 9. Februar nach Berlin eingeladen werden, um ihre Spiele dort zu präsentieren."Wir sind überwältigt von der Menge an eingereichten Spielen in diesem Jahr. Es ist großartig, dass Studios von rund um den Globus ihre Projekte präsentieren und am Förderprogramm teilnehmen möchten", so Yuliya Moshkaryova, Direktorin des Indie Prize. "Wir freuen uns auch sehr darüber, dass ein Viertel der eingereichten Spiele von Studios kommen, die bereits in den Vorjahren schon einmal am Indie Prize teilgenommen haben, aber auch, dass der Großteil der Spiele bisher nicht veröffentlicht wurde. Es ist für jeden Teilnehmer eine großartige Möglichkeit, um mit den besten Indie-Entwicklern aus jeder Ecke der Welt in Kontakt zu kommen und sich gegenseitig auszutauschen."

Quelle: GamesMarkt.de

