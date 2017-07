Meggan Scavio übernimmt die Academy-Geschäftsführung

Großansicht Meggan Scanio, ab dem 1. August President und CEO der Academy of Interactive Arts and Sciences (Bild: AIAS) Meggan Scanio, ab dem 1. August President und CEO der Academy of Interactive Arts and Sciences (Bild: AIAS)

Jetzt ist die Katze aus dem Sack: Die langjährige Chefin der wichtigsten Entwicklerkonferenz der Welt, Meggan Scavio, übernimmt die Verantwortung bei der Academy of Interactive Arts and Sciences (AIAS). Scavios offizieller Jobtitle ab dem 1. August lautet President und CEO der AIAS.Als ehemalige Event Direktorin der Game Developer Conference ist Scavio die Idealbesetzung der Academy. Die Academy verleiht einmal jährlich Branchenawards und organisiert den D.I.C.E. Summit, ein im Vergleich zur GDC äußerst familiären Treffen hochkarätiger Entwickler. Obgleich die Academy innerhalb der Gamesbranche durchaus beachtet wird ist das Standing der AIAS nicht mal ansatzweise vergleichbar zu ihren Pendants aus der Film, TV und Musikbranche. Deren jährliche Awards sind weltweit bekannt und zwar unter den Namen Oscar, Emmy und Grammy.Für Scavio dürfte die größte Herausforderung an ihrem neuen Job sein, diese Lücke im Vergleich zu anderen Unterhaltungsmedien zu schließen und zugleich den Rückhalt der AIAS in der grundsätzlich weniger auf Glamour bedachten Community der Spieleentwickler zu stärken.

Quelle: GamesMarkt.de

