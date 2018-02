Medimax feiert 30-jähriges Jubiläum

Im März 1988 eröffnete im westfälischen Bocholt-Rhede der erste Elektronikmarkt unter der Marke " Medimax ". Durch organisches Wachstum und die Übernahme vorhandener Standorte gehören aktuell bundesweit 130 Märkte zur Medimax-Gruppe. Dazu zählen sowohl eigene Häuser als auch Standorte von Franchisenehmern.Unter dem Motto "Wir feiern Medimaximal!" haben die Fachmärkte am 27. Januar ihr Marken-Jubiläum gestartet. Über das Jahr verteilt findet deutschlandweit eine umfangreiche Kampagne samt Preisangeboten, kanalübergreifenden Werbemaßnahmen und vielen Aktionen statt. Dazu gehören unter anderem ein Geburtstagsgewinnspiel und ein Special zum Fußballsommer. Begleitet wird das Jubiläum am PoS von den Märkten, großflächiger Out of Home-Werbung, nationalen Beilagen, Funkspots und einer massiven Online-Präsenz inklusive Social Media-Aktionen."Service-, Beratungs- und Fachkompetenz stehen bei Medimax seit drei Jahrzehnten im Fokus. Dabei stellen wir hohe Ansprüche an uns selbst, denn wir wollen für jeden Kunden die individuell beste Lösung finden. Dieses wird uns nur gelingen, wenn wir innovativ bleiben und unsere Idee vom Handel stetig weiterentwickeln", so Vorstand Frank Kretzschmar.Vor allem 2017 habe Medimax durch die Modernisierung zahlreicher Standorte, einen neuen Werbeauftritt, die Omnichannel-Strategie und die Umstellung der eigenen Warenwirtschaft auf SAP diverse Weichen gestellt. "Die Geschwindigkeit der Elektronikbranche verlangt von uns Mut zu Veränderungen und die richtigen Entscheidungen in einem digitalen Umfeld", erklärt Kretzschmar.Viele Medimax-Märkte zeichnen sich durch ein großes DVD- und Blu-ray-Sortiment aus.

Quelle: VideoMarkt

