Medienforum NRW fällt aus

Großansicht NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (Bild: Laurence Chaperon) NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (Bild: Laurence Chaperon)

Im vergangenen Jahr hatte das Medienforum NRW in Köln nur noch an einem Tag stattgefunden, 2018 wird es nach übereinstimmenden Medienberichten gar nicht stattfinden. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet habe dem Landtgsausschuss für Kultur und Medien bereits Anfang März mitgeteilt, dass es für ein Medienforum "alter Prägung" in der Branche kein Interesse mehr gäbe; dies hätten "vielfältige Gespräche" gezeigt. Gemeinsam mit der Medienbranche will die Landesregierung jetzt aber ein neues Konzept für das Medienforum entwickeln.Das Medienforum NRW hatte im Juni 2013 sein 25. Jubiläum gefeiert ( wir berichteten ). 2014 fand es erstmals in Kooperation mit dem Breitbandkongress Anga Com statt ( wir berichteten ).

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen