Medienboard fördert Spiele mit über 500.000 Euro

Großansicht Helge Jürgens, Geschäftsführer Medienboard Berlin-Brandenburg Helge Jürgens, Geschäftsführer Medienboard Berlin-Brandenburg

26 Projekte mit einem Volumen von 1,7 Millionen Euro wurden eingereicht, am Ende hat das Medienboard Berlin-Brandenburg bei der ersten Förderentscheidung des Jahres im Bereich Innovative Audiovisuelle Inhalte nur acht Projekte berücksichtigen können. Die können sich in der Summe über eine Unterstützung in Höhe von 503.000 Euro freuen.Die höchste Einzelsumme geht an das mehrfach ausgezeichnete Studio Fizbin, das 100.000 Euro für "A Minute of Islands" erhält. Des weiteren erhält Filmtank 90.000 Euro für "Inside Tumucumaque", Exit Adventures 70.000 Euro für "Huxley 2", Fox & Sheep 60.000 Euro für "Loomies", Thoughtfish 58.000 Euro für "Questlings", Ion Lands 55.000 Euro für "Welcome to Volaris", Framefield 50.000 Euro für "Welcome Above" und Katharina Haverich 20.000 Euro für "Sequence of a Horse in Motion"."Wir beobachten eine zunehmende Diversifikation von Inhalten, die über das immersive Erlebnis vermittelt werden und wir sind froh, diese Entwicklung mit unserer Förderung aktiv zu unterstützen. VR wird neben dem Entertainment- auch im Beyond-Entertainment-Bereich vermehrt Anwendung finden und unsere Arbeits- und Freizeitwelt, aber auch unseren Alltag in Zukunft bestimmen", so Helge Jürgens, Geschäftsführer des Medienboards.Die nächsten Einreichtermine für den Förderbereich Innovative Audiovisuelle Inhalte sind am 20. März und 10. Juli.

Quelle: GamesMarkt.de

