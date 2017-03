Medienanstalt geht gegen YouTube-Schleichwerbung vor

Großansicht Thomas Fuchs, Direktor der MA HSH (Bild: Bildwerkstatt Nienstedten Hamburg ) Thomas Fuchs, Direktor der MA HSH (Bild: Bildwerkstatt Nienstedten Hamburg )

Die Medienanstalt Hamburg/Schleswig-Holstein (MA HSH) nimmt sich erneut der Schleichwerbungsproblematik auf Youtube an. Die Medienwächter gehen wegen nicht als solche gekennzeichnete Platzierung von werblichen Inhalten auf der Videoplattform vor. Im konkreten Fall geht es um den Youtuber "Flying Uwe". Der stellt in seinen Videos Fitnessprodukte seiner eigenen Firma vor, ohne diesen Umstand allerdings offenzulegen oder die Videos als Anzeige zu kennzeichnen. Damit verstößt er laut MA HSH gegen rundfunkrechtliche Werbebestimmungen."Aus diesem Grund hat die MA HSH nun ein medienrechtliches Verfahren wegen Verstoßes gegen die Werbebestimmungen des § 58 Abs. 3 des Rundfunkstaatsvertrags (RStV) eingeleitet. § 49 Abs. 2 RStV sieht bei Verstößen dieser Art außerdem ein Bußgeld in Höhe von bis zu 500.000 Euro vor", so die Medienanstalt. Parallel dazu wurden auch 30 weitere Betreiber eines Kanals auf der Plattform, die in Hamburg oder Schleswig-Holstein gemeldet sind, von der MA HSH wegen Werbe- und Sponsoringbestimmungen in die Pflicht genommen."Auch Werbung auf Plattformen wie YouTube unterliegt rechtlichen Grenzen. Wer hier professionell tätig ist, muss sich an diese Regeln halten", sagt Thomas Fuchs , Direktor der MA HSH.Auch bei Games-Kanälen ist das Thema Schleichwerbung und Sponsoring immer wieder Thema. Selbst unter Fachleuten ist umstritten, wo die Grenzen des sogenannten Influencer Marketings zu ziehen sind. Sind bezahlte Platzierung von Inhalten oder Produktbotschaften als verbotene Schleichwerbung zu werten und haben die Medienanstalten auf der US-Plattform Youtube überhaupt eine Handhabe? Letztere ist eine Frage, die sich im Übrigen auch immer wieder angesichts von Sendelizenzen stellt Spiele-Publisher Electronic Arts ging die Problematik der Produktplatzierungen indes Ende letzten Jahres proaktiv an: Das Unternehmen stellte klare Regeln und Anweisungen auf, wie Inhalte zu kennzeichnen sind, an deren Erstellung EA beteiligt war.

Quelle: GamesMarkt.de

