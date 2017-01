Mediaset und TF1 steigen bei Studio71 ein

Im Rahmen einer Kapitalerhöhung erwirbt Mediaset 5,5, TF1 6,1 Prozent an dem Multi-Channel-Network (MCN) Studio71 . Das teilt ProSiebenSat.1 , das Studio71 im Jahr 2013 gegründet hatte , heute mit. Rund 70 Prozent der Anteile verbleiben bei ProSiebenSat.1. Im Gegenzug hat sich ProSiebenSat.1 - vorbehaltlich der kartellbehördlichen Zustimmung - eine Minderheitsbeteiligung an den Finder Studios, einem MCN, an dem TF1 bereits Anteile hält, gesichert und plant mit Mediaset ein Joint Venture, um das MCN-Geschäftsmodell auch im italienischen Markt "auszurollen", wie es in der Pressemitteilung heißt.Nach Deutschland, den USA, Kanada, Großbritannien und Österreich erschließt sich Studio71 mit den neuen Investoren mit Frankreich und Italien nun zusätzliche Märkte, wo im Rahmen der Partnerschaft zunächst eine entsprechende Infrastruktur aufgebaut werden soll. Christof Wahl , Digitalvorstand und COO ProSiebenSat.1 Group: "Die Partnerschaft mit der TF1 Group und Mediaset eröffnet uns den Zugang zu europäischen Schlüsselmärkten, in denen der Online Video-Markt gerade richtig Fahrt aufnimmt und große Potenziale verspricht. Mit der vereinten Vermarktungspower unserer Medienhäuser verfügen wir über ein zugkräftiges Ecosystem, über das wir zusätzliche Erlöse generieren können und die digitale Erfolgsgeschichte von Studio71 fortschreiben werden."

Quelle: Blickpunkt:Film

