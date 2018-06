MediaMarktSaturn akzeptiert Google Pay

Bargeldloses Bezahlen geht ab sofort bei MediaMarkt und Saturn auch mit Google Pay. Alle Märkte in Deutschland akzeptieren die neue Methode, bei der Kunden mit ihrem Smartphone bezahlen. Die Geschäfte der MediaMarktSaturn Retail Group zählen damit zu den ersten Händlern, die das Verfahren des US-Internetkonzerns auf breiter Basis einführen. Seit Ende 215 wurden dafür bereits in allen 430 Märkten hierzulande schrittweise neue Kassenterminals installiert, die die Funktechnologie Near Field Communication (NFC) unterstützen.Zur Nutzung von Google Pay benötigen Kunden ein NFC-fähiges Smartphone mit Android-Betriebssystem, auf dem die Google Pay App installiert wurde. Außerdem muss zuvor eine Kreditkarte im System von Google hinterlegt und mit Google Pay verknüpft worden sein. An der Kasse hält der Kunden dann sein Smartphone an das entsprechende Terminal. Per Funkverbindung wird der Bezahlvorgang initiiert, der Betrag dann später von der Kreditkarte des Kunden abgebucht."Als Consumer-Electronics-Händler verkaufen wir die Produkte, die Digitalisierung ermöglichen", sagt Lennart Wehrmeier, der COO von MediaMarktSaturn Deutschland. "Somit ist es nur konsequent, dass wir unseren Kunden auch die Option bieten, das eigene Smartphone im Einkaufsprozess zu nutzen, sei es bei der Bereitstellung von Informationen wie beispielsweise Produktbewertungen und -vergleiche, oder beim Bezahlen an der Kasse. Mit Google Pay geht das künftig noch einfacher und schneller - ein echter Pluspunkt für den Bezahlenden, aber auch für die Kassenkraft und die restlichen Kunden in der Warteschlange", so Lennart Wehrmeier, COO MediaMarktSaturn Deutschland und verantwortlich für Service & Solutions bei beiden Vertriebsmarken.Im nächsten Schritt soll Google Pay auch in den Online-Shops von MediaMarkt und Saturn eingeführt werden. Dann soll bald auch dort "Mit Google Pay bezahlen" als Zahlungsoption angeboten werden. Online-Käufer, die den Google-Browser Chrome nutzen, können dann ebenfalls mit wenigen Klicks ihre Bestellung bei MediaMarkt oder Saturn via Google Pay abwickeln.Google-Konkurrent Apple verfügt mit Apple Pay indes über einen ähnlichen Dienst für seine iPhone-Geräte. Dieser ist allerdings in Deutschland noch nicht offiziell gestartet. Die Einführung wird für Ende 2018 erwartet.

