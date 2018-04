MediaMarkt begleitet PietSmiet auf Tour

Großansicht An drei Stationen der "Wir lieben den Zirkus"-Tour von Piet Smiet macht auf der MediaMarkt VR-Truck halt An drei Stationen der "Wir lieben den Zirkus"-Tour von Piet Smiet macht auf der MediaMarkt VR-Truck halt

18. April 2018: MediaMarkt Hannover-Vahrenheide

19. & 20. April 2018: MediaMarkt Köln-Marsdorf

21. April 2018: MediaMarkt Leipzig Höfe am Brühl

26. April 2018: MediaMarkt München-Solln

28. April 2018: MediaMarkt Frankfurt-Nordwestzentrum

30. April 2018: MediaMarkt Berlin-Mitte Alexa

Piet Smiet gehören zu den bekanntesten Games-YouTube-Stars aus Deutschland. Nun geht das Team um Gründer Peter Smits auf Tour. Motto ist hierbei "Wir lieben diesen Zirkus". Neben einem Abstecher ins österreichische Wien machen Piet Smiet in Hannover, Köln, Leipzig, München, Frankfurt und Berlin halt. Partner der Tour wird die Elektro-Fachhandelskette MediaMarkt und deren Gamesportal Gamez. In der Folge geben Piet Smiet bei allen sechs Deutschland-Stops neben den eigentlichen Auftritten eine Autogrammstunde in einem der örtlichen Media Märkte. An drei Stationen - in Hannover, Köln und München - macht parallel der MediaMarkt VR-Truck halt.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen