medialounge verdoppelt Standfläche und überarbeitet Internet-Auftritt

Großansicht Nadine Wamser, Geschäftsführerin der Medialounge GmbH Nadine Wamser, Geschäftsführerin der Medialounge GmbH

Die medialounge zählt zu den größten Gemeinschaftsständen der gamescom, die nicht einem Bundesland, Verband oder einem Staat zuzuordnen sind. 2016 hatte das gleichnamige Unternehmen aus Fürth rund 500 Quadratmeter für die medialounge besetzt. In diesem Jahr wird kräftig expandiert. So hat sich die Standfläche der medialounge auf annähernd 1000 Quadratmeter verdoppelt."Neben unseren treuen medialounge-Fans haben wir in diesem Jahr einige neue Mitaussteller an Bord, die von dem Full Service-Konzept unseres Gemeinschaftsstandes begeistert sind," so Nadine Wamser, Geschäftsführerin der medialounge GmbH. "Die Vorbereitungen für die gamescom laufen auf Hochtouren und wir alle freuen uns schon sehr auf den Messestart am 22. August in Köln."Zum Start der heißen gamescom-Vorbereitungsphase hat medialounge auch ihren Internet-Auftritt neu gestaltet. Zugleich wurde auch die Internetpräsenz der medialounge-Mutterfirma cowana neu gestaltet.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen