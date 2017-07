Media-Saturn-Mutter steigt bei Fnac Darty ein

Großansicht Wertet den Einstieg beim französischen Handelskonzern Fnac Darty als "große Chance" für Ceconomy mit Marken wie MediaMarkt und Saturn: Ceconomy-CEO Pieter Haas (Bild: Ceconomy) Wertet den Einstieg beim französischen Handelskonzern Fnac Darty als "große Chance" für Ceconomy mit Marken wie MediaMarkt und Saturn: Ceconomy-CEO Pieter Haas (Bild: Ceconomy)

Die seit Mitte Juli unter dem Namen Ceconomy an der Börse geführte Elektrofachmarktsparte des Metro-Konzerns hat sich in einer millionenschweren Transaktion rund ein Viertel der Anteile an Fnac Darty gesichert und steigt mit dieser Minderheitsbeteiligung zugleich zum größten Anteilseigner am französischen Handelskonzern auf. Ceconomy erwirbt rund 6,45 Millionen Aktien oder 24,33 Prozent an Fnac Darty für rund 452 Millionen Euro von den bisherigen Anteilseignern. Dabei handelt es sich um das Unternehmen Artémis, eine von François-Henri Pinault geleitete französische Holdinggesellschaft.Als Vorstandsvorsitzender von Ceconomy wertet Pieter Haas die Beteiligung an Fnac Darty als "vielversprechenden Start in eine neue Ära" und "große Chance" für sein Unternehmen: "Erstens erhalten wir Zugang zum äußerst attraktiven französischen Markt und seinem stetig wachsenden Consumer-Electronics-Segment. Zweitens untermauert sie unsere Ambition, unsere Position als führende europäische Plattform für Unternehmen, Marken und Konzepte im Bereich Consumer Electronics weiter zu stärken", sagte Haas bei der Bekanntgabe des Deals . Schließlich habe das Management des französischen Handelskonzerns "mit der Zusammenführung von Fnac und Darty erfolgreich einen starken Player geschaffen, der von Verbrauchern in ganz Europa geschätzt" werde.Bei Erich Kellerhals sorgt der Schritt jedoch für Ärger: Der Media-Markt-Gründer, der zuvor bereits gegen die Abspaltung der Elektrofachmarktsparte von der Metro Front gemacht hatte , stellt sich unter anderem nach Informationen der "WirtschaftsWoche" gegen die Transaktion. Ceconomy dürfe keine Beteiligung von über 25 Prozent an einem Wettbewerber übernehmen, habe ein Sprecher der Convergenta-Holding von Erich Kellerhals erklärt. Eine Ceconomy-Sprecherin bezeichnete diese Darstellung gegenüber der "WirtschaftsWoche" wiederum als falsch.Fnac Darty verbuchte derweil im ersten Halbjahr 2017 bei Umsätzen in Höhe von 3,216 Milliarden Euro zwar ein Umsatzminus von 2,7 Prozent, steigerte seine operativen Erträge in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahren allerdings im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 30 Millionen Euro auf nunmehr 33,9 Millionen Euro.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Handel GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen