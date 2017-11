media.net infomiert über neue Datenschutzregeln

Ab 2018 gelten in der EU neue Datenschutzgrundverordungen und damit kommen auch neue Pflichte auf Games-Unternehmen und Medienbetreiber zu. Deshalb veranstaltet das media.net berlinbrandenburg am 12. Dezember eine neue Ausgabe der Vortragsreihe media:netLAW . Von 9:30 Uhr bis 11:30 erklärt der Rechtsanwalt Dr. Christoph Ritzer im Berliner Soho House auf was die Branche in Zukunft beim Datenschutz achten muss und gibt Tipps, wie Unternehmen mit den neuen Verordnungen umgehen können. Interessenten können sich kostenlos über Eventbrite für den Vortrag anmelden.

Quelle: GamesMarkt.de

