Media Markt startet VR-Portal

Großansicht In den Märkten informiert Media Markt bereits über VR. Nun informiert der Elektronikfachmarkt auch im Netz In den Märkten informiert Media Markt bereits über VR. Nun informiert der Elektronikfachmarkt auch im Netz

Media Markt positioniert sich weiter als Informationsquelle und Ratgeber im Internet für Kunden. Der Elektronikfachhändler hat mit VR-World.com ein weiteres Info-Portal gestartet, diesmal rund um das Thema Virtual Reality. Es ist nach Smart-wohnen.de, Koch-mit.de und Gamez.de das vierte solche Portal, das von der Media-Markt-Tochter Media Markt e-Business initiiert wurde. Realisiert wurde VR-World.com wie schon Gamez.de von der Content-Marketing-Agenturtochter von Webedia."Auch wenn VR in den vergangenen Monaten an Popularität gewonnen hat, ist diese Technologie für viele Verbraucher noch unbekanntes Terrain. Hier setzen wir mit unserer neuen Plattform an und liefern Hintergrundinformationen, erklären die Technik und zeigen die Faszination der virtuellen Realität", so Mirko Nägele, Geschäftsführer der Media Markt e-Business. "Zugleich ist VR-World.com das ideale Portal für alle, die bereits ein VR-System besitzen. Damit begleitet Media Markt den Kunden auf allen Phasen bei seiner Kaufentscheidung: Einen großen Anteil hat dabei der stationäre Handel, denn gerade bei VR ist es unverzichtbar, die Technik tatsächlich erleben und ausprobieren zu können. Das bieten wir unserem Kunden am POS, das Informationsbedürfnis vorabund weiterführende Inhalte findet er auf VR-World.com."

Quelle: GamesMarkt.de

