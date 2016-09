Media Markt startet Pilotprojekt mit Lieferrobotern

Seit letztem Jahr bietet Media-Saturn Same-Day-Delivery an - hier fahren bislang Logistikpartner auf herkömmlichen Wege Bestellungen aus. Nun zünden die Ingolstädter die nächste Stufe: Künftig sollen auch Lieferroboter des Start-ups Starship Technologies Express-Bestellungen zum Kunden bringen, und zwar in einem Lieferfenster zwischen 30 Minuten und drei Stunden. Im Düsseldorfer Stadtteil Grafental fiel nun der Startschuss zu einem entsprechenden Pilotprojekt. Transportieren kann das Gefährt auf sechs Rädern alles, was weniger als zehn Kilogramm wiegt und im integrierten Lieferfach verstaut werden kann. Dieses kann der Kunde dann mittels einer Verifizierung, die aufs Smartphone geschickt wird, entriegeln."Wir freuen uns sehr, dass Media Markt das erste Unternehmen in Deutschland überhaupt ist, das den Lieferroboter im Einsatz beim Endkunden hat", sagt Volker Barth, geschäftsführender Gesellschafter des Media Markts Düsseldorf-Metrostraße, der innerhalb der Media-Saturn-Gruppe Testpartner für das Pilotprojekt ist. "Mit dem direkt an den Media Markt an der Metrostraße angrenzenden Neubaugebiet Grafental haben wir optimale Voraussetzungen, um gemeinsam mit Starship den Roboter in einem überschaubaren Liefergebiet unter realen Bedingungen auszuprobieren. Wir sind gespannt, wie unsere Kunden auf den Roboter reagieren und wie er sich im Einsatz bewährt." Martin Wild , Chief Digital Officer Media-Saturn, ergänzt: "Die Lieferung zum Wunschtermin sowie Schnelligkeit werden immer wichtiger in unserem Lieferprozess. Deshalb testen wir kontinuierlich neue und innovative Dienste, die unseren Kunden einen bestmöglichen Mehrwert bieten."

