Media Markt plant 500-Quadratmeter-Bühne

Großansicht 2016 feierte Media Markt mit der GameZ-Bühne sein gamescom-Debüt (Bild: GameZ.de) 2016 feierte Media Markt mit der GameZ-Bühne sein gamescom-Debüt (Bild: GameZ.de)

Nachdem Media Markt im vergangen Jahr sein Debüt als Aussteller auf der gamescom feierte, tritt der Elektrofachhändler auch 2017 mit einer eigenen Bühne auf der gamescom auf. Dafür setzt der Ingolstädter Einzelhändler wieder auf sein eigenes Gaming-Kundenportal GameZ.de, das von Webedia betreut wird. Auf über 500 Quadratmeter der GamZ-Showbühne soll vom 23. bis 26. August ein umfangreiches Programm für die Messebesucher geboten werden.Geplant sind unter anderem verschiedene Showelemente zu "Marvel vs. Capcom: Infinite", Cosplay-Auftritte, sowie Anspielmöglichkeiten für " Monster Hunter World " und ein Interview mit den Entwicklern. Außerdem präsentieren Hardwarehersteller wie Asus, Intel und AMD ihre aktuellen Neuheiten und bieten ihre Produkte zum Testen an. Das gesamte Programm der Show-Bühne wird auch via Livestream auf Youtube, sowie MediaMarkt.de und GameZ.de ausgestrahlt.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen