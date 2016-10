Media Markt lädt zum Meet-Up mit YouTube-Star

Am Samstag, den 22. Oktober veranstaltet Media Markt in Bad Kreuznach eine exklusive Autogrammstunde mit dem YouTube-Star MontanaBlack88. Von 13 bis 18 Uhr ist es Besucher möglich den YouTuber persönlich kennenzulernen, Autogramme zu bekommen oder Fotos zu machen.MontanaBlack88 oder auch Marcel, wie er mit bürgerlichen Namen heißt, hat über eine Million Abonnenten und ist vor allem durch seine markante Stimme und seine " Call of Duty "-Videos bekannt.

Quelle: GamesMarkt.de

