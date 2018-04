media|lounge baut ausgebuchten Bayern-Stand

Nadine Wamser, Geschäftsführerin media|lounge

Zum vierten Mal in Folge haben die Fürther Eventspezialisten von media|lounge die Ausschreibung für den bayerischen Gemeinschaftsstand auf der gamescom gewonnen. Damit zeichnet das Team um Geschäftsführerin Nadine Wamser erneut für den Gemeinschaftsstand verantwortlich, auf dem sich Unternehmen und Start-Ups der bayerischen Gamesbranche präsentieren."Bereits in den vergangenen Jahren haben wir gemeinsam einen der beliebtesten Ländergemeinschaftsstände auf die Messe gebracht", sagt Robin Hartmann , Projekt Lead Games Werk1 /Games Bavaria. Und er verrät, dass die Nachfrage nach Ausstellungsfläche bereits jetzt das Angebot ausgeschöpft hat: "Der Erfolg des gemeinsamen Projektes lässt sich auch daran erkennen, dass alle Räume des Games/Bavaria-Gemeinschaftsstandes bereits gebucht wurden. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche gamescom 2018 ."Nadine Wamser wiederum ergänzt: "Wir haben uns sehr über die erneute Zusammenarbeit gefreut. Der Games/Bavaria-Stand liegt uns, neben all den anderen Aktivitäten auf der gamescom, traditionell besonders am Herzen, weil wir uns als Unternehmen als Teil der bayerischen Games-Industrie fühlen. In Bayern weiß man Tradition und gutes Handwerk einfach überall zu schätzen."

Quelle: GamesMarkt.de

