McDonalds und paysafe sponsern die ESL

Die ESL konnte sich gleich zwei neue Sponsoren für zukünftige Events sichern. Als neuer globaler Partner übernimmt der Bezahldienst paysafecard das Sponsoring für alle geplanten Flagship-Events des Jahres. Als Global ESL Payment Platform Partner unterstützt paysafe auch die Turniere der "CS: GO Pro League", sowie mehrere nationale Championships und die ESL Arenen. Zusätzlich ruft der neue Sponsor die "paysafecard Hall of Fame" ins Leben, in der jedes Jahr bis zu vier Spielergrößen für besondere Leistungen im eSport gewürdigt werden sollen.Für den deutschen Markt kann die ESL McDonalds für sich gewinnen. Zum Start der ESL Meisterschaft am 29. Januar steigt McDonalds Deutschland als offizieller Turnier-Partner in den eSport ein. Die Fast-Food-Kette wird auf allen Live-Events und Finalspiele der Meisterschaften in den Disziplinen "League of Legends", "Counter Strike: GO" und "FIFA 18" als Sponsor auftreten und plant auch für die gamescom 2018 besondere Werbeaktionen für die ESL-Spiele. An den regulären wöchentlichen Spieltagen ist McDonalds mit Logo- und Produktplatzierungen vertreten und organisiert verschiedenen Gewinnspiele für die Zuschauer."Gemeinsam mit McDonald's können wir auf der ESL Meisterschaft zusätzliche Highlights anbieten, die vor Jahren noch undenkbar waren", so Bernhard Mogk, SVP Globals Sales & Business Development der ESL. "Wir erleben momentan eine sehr starke Resonanz vieler Non-Endemic Brands, die den Einstieg in den eSport suchen und mit McDonald's Deutschland haben wir eine starke Marke an Bord, die hierzulande in dem Bereich Großes bewirken kann und die Zukunft des eSports mitgestalten möchte. Gemeinsam möchten wir den eSports hierzulande weiter etablieren und der deutschen Community eine noch größere Chance geben, über die ESL Meisterschaft eine globale Karriere zu starten"

Quelle: GamesMarkt.de

