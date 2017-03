"Mass Effect Andromeda": Frühstart mit EA Access

Am 23. März ist der offizielle Handelstart von " Mass Effect Andromeda ". Besitzer einer Xbox One oder eines PC haben aber bereits jetzt die Möglichkeit, das Rollenspiel von EA zu spielen. Abonnenten von EA Access können sich den Titel bereits seit gestern ohne zusätzliche Kosten herunterladen. Bis zum Release des Spiels können sie dann bereits zehn Stunden in die Welt von "Mass Effect Andromeda" eintauchen.Wer von der Aktion auf EA Access Gebrauch macht und anschließend die Vollversion des Science-Fcition-Spiels erwirbt, spart zehn Prozent beim Kauf der digitalen Version. Die Spielstände werden für alle Versionen übernommen.

Quelle: GamesMarkt.de

