Mario-Müsli und "PUBG" macht Mobil

ziert in den USA bald auch. Nintendo ist mit dem Frühstücksflocken-Herstellereine Kooperation eingegangen, die dem Klemptner eine eigene Müsli-Mischung mit "Super Mario Odyssey"-Lizenz spendiert. | Quelle: cerealously.net Nachdemdie Pulbishing-Rechte von "" in China übernommen hat, kündigt der Publisher jetzt gleich mehrere neue Version des Battle-Royal-Hits an. Insgesamt lässt Tencent gleich zwei Mobile-Titel zu "PUBG" für den chinesischen Markt entwickeln. | Quelle: twitter.com/ZhugeEX Das japanische Rollenspiel "" verkauft sich gut. Laut Publisher Altus konnten weltweit mittlerweile rundExemplare abgesetzt werden. | Quelle: Pressemitteilung

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen