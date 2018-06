"Mario Kart 8" wird "Labo"-kompatibel

Mit " Labo " überraschte Nintendo Anfang des Jahres die Öffentlichkeit mit einer völlig neuartigen Produktkategorie: Der japanische Plattformhalter kündigte Pappkarton-Bastelsets an als Zubehör für die Switch an. Und schon zur Ankündigung stellte das Unternehmen in Aussicht, dass die Kartonagen-Bastelwerke auch mit anderen Switch-Titeln kompatibel werden sollten.Seit Ende April gibt es die ersten drei "Labo"-Sets im Handel und als erstes Spiel außerhalb des mitgelieferten "Labo"-Minispielsammlung wird nun " Mario Kart 8 Deluxe " kompatibel. Das Rennspiel bekommt ein kostenloses Update. Wer sich mit den "Labo"-Sets oder aus eigener Pappe einen Motorradlenker bastelt und die Joy-Con-Controller hineinsteckt, kann die Zweiräder in "Mario Kart 8" fortan auch mit einer "Labo"-Konstruktion steuern. Das funktioniert sowohl im Handheld- als auch im TV-Modus der Konsole.Weitere Nintendo-Spiele sollen in Zukunft folgen und ebenfalls mit "Labo"-Updates bedacht werden.

Quelle: GamesMarkt.de

