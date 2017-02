Marcinek terminiert zweite GermanDevDays für Ende Mai

Die Fortsetzung war bereits angekündigt, nun hat Stefan Marcinek erste Details zur zweiten Ausgabe der GDD GermanDevDays bekannt gegeben. Die Entwicklerkonferenz soll am 23. und 24. Mai in Frankfurt im meinhaus Stadthotel stattfinden. Wie im Vorjahr sind an den zwei Tagen Vorträge, sieben Podiumsdiskussionen sowie eine Abendveranstaltung geplant. Ebenfalls wie im Vorjahr kann sich zwar jeder anmelden, doch berechtigt die Anmeldung nicht automatisch zur Teilnahme.Einen ganz wesentlichen Unterschied gibt es jedoch: War die GDD 2016 noch komplett kostenlos, hat Marcinek wie angekündigt in diesem Jahr ein Finanzierungskonzept aufgesetzt. Zum Teil setzt er Eigenmittel seiners Unternehmens Assemble Entertainment ein, zum Teil sollen Sponsoren gefunden werden. Und es werden Tickets zum Preis von 119 Euro verkauft. Studenten und Auszubildende sowie Lehrkörper und Dozenten sollen aber auch in diesem Jahr kostenlos teilnehmen können, so sie denn nach der Anmeldung zugelassen werden.

Quelle: GamesMarkt.de

