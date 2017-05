Marcinek gründet GermanDevDays Förderstiftung

Großansicht Stefan Marcinek mit Benjamin Palfner von Game-Up Rheinland-Pfalz bei der Eröffnung der GDD 2016 (Archivbild) Stefan Marcinek mit Benjamin Palfner von Game-Up Rheinland-Pfalz bei der Eröffnung der GDD 2016 (Archivbild)

Stefan Marcinek, Gründer und CEO von Assemble Entertainment und Organisator der GermanDevDays (GDD), hat zur Eröffnung der diesjährigen GDD die Gründung einer Stiftung bekannt gegeben. Die sogenannte GermanDevDays Förderstiftung soll dem Entwicklernachwuchs in Deutschland unter die Arme greifen. Unterstützung ist in Form von Stipendien, Geldpreisen und Mentorenleistung geplant.Auch wenn die Stiftung selbst von Assemble Entertainment verwaltet wird, welche auch die GDD-Konferenz organisiert, sind beide Projekte - Konferenz und Stiftung - formal unabhängig voneinander. Laut Marcinek entscheidet ein fünfköpfiger Beirat, dem auch ein Studentenvertreter angehört, zweimal jährlich über die Mittelvergabe. Dem auf zwei Jahre berufenen Beirat gehören an: Prof. Dr. Linda Breitlauch von der Hochschule Trier, Felix Falk vom BIU, Wolfgang Reichardt von gentlymad, als Studentenvertreter Justin Zwack von der Hochschule Mittweida und Stefan Marcinek Zu Gründung setzt sich das Stiftungsvermögen aus einer Schenkung von Stefan Marcinek in Höhe von 15.000 Euro sowie durch weitere 5000 Euro zusammen, die von CipSoft GamesQuality und Bluebox Interactive beigesteuert werden."Wir freuen uns sehr, dass wir den Nachwuchs unserer kleinen, aber feinen deutschen Gamesbranche weiter unterstützen und helfen können", so Stefan Marcinek. "Ich möchte mich bei allen Förderern, die von Beginn an dabei sind, von ganzem Herzen bedanken! Wir werden daran arbeiten, dass Stiftungsvermögen mit der Hilfe von weiteren Unterstützern weiter zu erhöhen." Wer nicht wisse, wohin mit seinem Geld und der Branche etwas zurückgeben wolle, der könne sich an die Kontakt-E-Mail-Adresse info@gdd-stiftung.com wenden.

Quelle: GamesMarkt.de

