Mail.ru kauf eSports-Firma, Square holt "Sonic"-Erfinder

Der russischen Internetgigantholt sichins Haus. Für 100 Millionen Dollar übernimmt der Konzern das eSport-Unternehmen. Das ist eine der größten Unternehmen in diesem Segment in Osteruopa und Rußland, das unter anderem die bekannten Teams Virtus Pro und SK besitzt. | Quelle: corp.mail.ru , Schöpfer von, ist seit dem Jahreswechsel fürtätig. Der bekannte Entwickler bestätigte seinen Wechsel unter anderem über Twitter. Woran Naka bei Square Enix arbeitet, ist noch nicht bekannt. | Quelle: twitter.com/nakayuji Sportartikelherstellerbringt einenauf den Markt. Der Sneaker ist namenskommt mit Design-Elementen, die an die Sony-Konsole erinnert, und dem offiziellen PlayStation-Logo. Der Basketballer Paul George (Oklahoma City Thunder) wurde als Testimonial gewonnen. Ab dem 10. Februar soll der Schuh erhähltlich sein. | Quelle: youtube.com/PlayStation

Quelle: GamesMarkt.de

