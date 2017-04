Mail.Ru: 100 Mio. für Games

Der russische Konzern Mail.Ru will massiv in Games investieren. Das Unternehmen gründete die neue Sparte Games Investment, die langfristig bis zu 100 Millionen Dollar in Spiele und Spieleentwickler investieren will. Rund zehn Millionen Dollar wurden bereits zugeteilt. Die Initiative ist nicht auf heimische Produktionen begrenzt, sondern steht Firmen aus aller Welt offen.Der Geschäftsbereich Games Investment bietet eine Vielzahl von Anlagestrategien einschließlich Lizenzgebühren und Mergers & Acquisitions an. Neben der Finanzspritze können geförderte Studios auch auf die Marketing- und Vertriebskapazitäten der Russen zugreifen, zum Beispiel auf die Plattform My.com."Games sind zählen weiterhin zu den obersten Prioritäten der Mail.Ru Group", sagt CEO Boris Dobrodeev. "Die Gründung des Bereichs Games Investment ist ein logischer nächster Schritt, um die Geschäftsentwicklung durch eine deutliche Steigerung des Potenzials des Unternehmens in diesem Segment zu erleichtern. Unsere neue Games Investment Division erweitert die Investitionsplattform der Mail.Ru Group, so dass wir Venture-Finanzierung anbieten und unsere M&A Aktivitäten steigern können."Mail.Ru gehört mit über 3100 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von rund 38 Milliarden Rubel (ca. 475 Mio. Euro) zu einem der größten IT-Unternehmen Russlands, die einige der populärsten Internetportale aus den Bereichen Mail und Social-Media des Landes betreibt.

Quelle: GamesMarkt.de

