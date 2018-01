Magnology zieht nach Erfurt

Großansicht Besucher auf der Magnology 2017. Besucher auf der Magnology 2017.

Die Anime- und Games-Messe Magnology wechselt den Standort. Die nächste Auflage wird in Erfurt statt in Hamburg stattfinden und rückt im Kalender vom Sommer auch in den Herbst: Die dann vierte Magnology wird vom 5. bis 7. Oktober in den Erfurter Messehallen stattfinden."Wir haben im letzten halben Jahr intensiv dafür gearbeitet diese tolle Veranstaltung in Hamburg zu halten, aber leider waren die Rahmenbedingungen nicht gut genug, um die Veranstaltung in der Qualität voranzutreiben, die wir uns als Organisatoren gesetzt haben", erklären die Ausrichter in einer Mitteilung. "Die Messe Erfurt ist ein toller Partner mit dem wir diesen einzigartigen Convention-Mix massiv weiterentwickeln werden."Mit dem Wechsel des Standorts soll in diesem Jahr auch ein massives Besucherwachstum einhergehen. "Gaming und eSports werden wohl 15.000 Fans in den Bann ziehen. Thüringen ist ein guter Platz für moderne Angebote", twitterte Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow von der Linken. Das wäre eine satte Verdreifachung im Vergleich zu den 5.000 Menschen, die die letzte Magnology im Juni in Hamburg mobilisieren konnte.

Quelle: GamesMarkt.de

