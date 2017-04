Magnology vergrößert Games-Angebot

Großansicht Das Cruise Center beherbergt die Magnology 2017. Das Cruise Center beherbergt die Magnology 2017.

In Hamburg findet bereits seit zwei Jahren die Magnology statt. 2016 lockte die Messe vom 1. bis zum 3. Juli und zog rund 4000 Besucher an. Und auch wenn Games schon seit Anfang an Teil des Programms sein sollten, war die Messe doch eher Anlaufpunkt für Manga- und Anime-Themen. In ihrem dritten Jahr setzt die Magnology allerdings explizit einen neuen Fokus auf Games. Vom 9. bis 11. Juni 2017 dockt das Event heuer in der Hamburger HafenCity an.Für die Magnology 2017 sagte bereits eine Vielzahl von in der Hansestadt angesiedelten Unternehmen zu. Unter anderem Capcom Rockfish , Mooneye Studios, Osmotic Studios und Musterbrand sind als Austeller vertreten. Aber auch Nintendo reist an. Ein Mix aus Blockbuster-Spielen, Indie-Games, Live Shows, Cosplay und VR-Themen sind die neue Games-Strategie der Hamburger Convention. 8000 Quadradtmeter Ausstellungsfläche sind geplant. Organisiert wird der Games-Bereich von Threaks , die sich ebenfalls auf der gamescom in die Planung und Durchführung Indie Arena Booth einbrachten Der Vorverkauf für die Tickets ist gestartet. Karten sind ab 8,00 Euro für die Tageskarte bis zu 25 Euro für das Komplett-Ticket für drei Tage erhältlich.

Quelle: GamesMarkt.de

