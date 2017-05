Magnology enthüllt finales Programm

Großansicht Jens Unrau spielte schon beim Aufbau der gamecity:Hamburg eine wichtige Rolle Jens Unrau spielte schon beim Aufbau der gamecity:Hamburg eine wichtige Rolle

Zum dritten Mal findet vom 9. bis 11. Juni die Magnology in Hamburg statt. Nun wurde das finale Programm der Games und Manga Convention vorgestellt. Neben einem Cosplay Wettbewerb, einem Laser Tag Zelt, einer Games Auktion und allerhand Workshops, Konzerte und Food Trucks gibt es natürlich auch einen Ausstellerbereich. In dem finden sich 2017 deutlich mehr Gamesfirmen, als in den Vorjahren. Verantwortlich dafür ist auch der Hamburger Indie Threaks, der als Co-Organisator auftritt und vor allem für die Kontakte in die Gamesbranche verantwortlich ist. Unter anderem stellen aus: Nintendo, Capcom, Daedalic, THQNordic, Razer, Kickstarter und Frozenbyte. Auch Rocket Beans TV ist mit am Start."Hamburg ist die Gaming Hauptstadt. Wir freuen uns daher, die Magnology auch im dritten Jahr ihres Bestehens zu unterstützen. Hier wird sichtbar, wie neue Ideen und Geschäftsmodelle in einem so einmaligen Ökosystem von Mediaworkern und Kreativen entstehen und mit welcher rasanten Geschwindigkeit die verschiedenen Medieninhalte durch die Digitalisierung zusammenwachsen", so Jens Unrau von der Senatskanzlei Hamburg, langjährer Unterstützer der Gamesbranche in Hamburg.

Quelle: GamesMarkt.de

