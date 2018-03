Magdeburg eSports und ESBD bilden "LoL"-Trainer aus

Der eSport-Verein Magdeburg eSports veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem eSport-Bund Deutschland (ESBD) einen Workshop zur Ausbildung von eSport-Trainern. Das "Pilotprojekt zur Trainerausbildung im eSport am Beispiel von League of Legends" findet vom 23. bis zum 25. März in der Fakultät für Informatik der Otto-von-Guericke Universität Magdeburg statt.Mit dem Pilot-Workshop versucht Magdeburg eSports und der ESBD eine einheitliche Grundausbildung für Trainer im deutschen eSport zu schaffen. Insgesamt bietet der Workshop Platz für bis zu 30 neuen Trainer im Bereich "League of Legends". Als Dozenten haben sich eSport-Experten von deutschen Top-Teams wie Penta Sports, Euronics gaming, Alternate Attax oder dem 1. Berliner E-Sport Club angemeldet.

Quelle: GamesMarkt.de

