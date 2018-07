MAG spielt mit Arte, Lara Loft und Fishc0p und sucht Indies

Die Organisatoren der MAG Erfurt bauen das Event Stück für Stück weiter aus. So wurde mit Arte ein weiterer offizieller Partner bekannt gegeben. Der TV-Sender ist längst auch im Gamesbereich aktiv und tritt vom 5. bis 7. Oktober auf der MAG Erfurt nicht nur als Sponsor, sondern auch als Aussteller auf. Neues gibt es auch in Sachen Influencer. So haben Lara Loft und Fishc0p ihr Kommen zugesagt. Beide sind durch ihre Let's Plays und Livestreams feste Größen in der Fangemeinde der Gamer.Last not least haben die Organisatoren auch die Vermarktung des Indie Arena Booths auf der MAG gestartet. Der von der gamescom bekannte Indie Arena Booth soll in Erfurt rund 500 Quadratmeter groß sein.

Quelle: GamesMarkt.de

