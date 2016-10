"Mafia III" bekommt Merchandise-Artikel

Der englische Merchandise-Verkäufer Numskull vertreibt ab sofort offizielle " Mafia III "-Fan-Artikel auf seiner Webseite . Zu dem Sortiment zählen Pullover, T-Shirts, und Baseball-Mützen, außerdem Aufkleber für PlayStation 4 und Xbox One sowie kleinere Artikel wie Geldbeutel, Tassen und Schlüsselanhänger. Numskull liefert seine Artikel auch nach Deutschland und bietet neben "Mafia III" auch Fanware für zahlreiche bekannte Spieletitel von Publishern wie Bethesda Capcom oder Ubisoft an."Mafia III" erschien am 7. Oktober für PC, PS4 und Xbox One und schaffte es auf Anhieb in die weltweiten Spitzenverkaufs-Charts.

