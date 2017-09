Luther wird Games-Held

Zum 500. Jahrestag der Reformation wird Martin Luther der Held eines Videospiels. "Luther - Die Reise" erscheint am am 31. Oktober als Android- und iOS-Spiel. Entwickelt wird das Spiel von IJsfontein Interactive Media, der Firma des ehemaligen GAME -Geschäftsführers Thorsten Unger . Das Mobile-Game wird von der Evangelischen Kirche unterstützt und wurde vom Medienboards Berlin-Brandenburg und der Filmstiftung NRW mit Fördermitteln in Höhe von insgesamt 70.000 Euro bedacht."Luther - Die Reise" soll eine historisch korrekte Aufarbeitung der Reise von Martin Luther sein. Im Spiel begleitet man den Reformator auf seiner Reise von Worms zurück nach Wittenberg, die bekanntlich mit seiner Entführung auf die Wartburg endete. Alle Inhalte wurden korrekt aufgearbeitet, dass die Reise auch so hätte stattfinden können. Der Detailgrad geht soweit, dass auch die einzelnen Teilnehmer der Reisegruppe nach dem heutigen Stand der Forschung genau im Spiel auftauchen. Auch die geschichtlich übermittelte Route Luthers wird eingehalten."'Luther - Die Reise' nimmt den Spieler mit auf einen der spannendsten und wegweisendsten Momente der deutschen Geschichte", so IJsfontein-Geschäftsführer Thorsten Unger. "Für das Spiel haben wir umfangreiche Recherchen angestellt und sind fündig geworden: von der Reisegruppe Luthers über die zurückzulegende Wegstrecke bis hin zur Musik und der Einbettung zeitgenössischer Kunst ist das Spiel weitestgehend korrekt und bietet einen bisher in einem Spiel nicht dagewesenen Einblick in die Welt der Reformation."

Quelle: GamesMarkt.de

