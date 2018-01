Ludicious Festival nennt Sprecher

Am 18. Januar startet in Zürich die vierte Ausgabe des internationalen Ludicious - Zürich Game Festival . Von Donnerstag bis Samstag erwartet der Veranstalter rund 600 Gäste, die sich miteinander Vernetzten und die zahlreichen Vorträge und Diskussionsrunden der Konferenz verfolgen. Und das Speaker-Line-Up kann sich 2018 sehen lassen. Insgesamt 50 Talks sind angesetzt. Sprecher sind unter anderem Alden Kroll von Valve, Daniel Dociu, Art Director bei Amazon Game Studios, Dhaunae de Vir von White Wolf Entertainment und Chris Bourassa, der über den Indie-Hit "Darkest Dungeon" spricht. Neben den hochkarätigen Sprechern zeigen insgesamt 50 regionale und internationale Spieleentwickler ihre aktuellen Projekte auf der Ludicious.Abseits des Festival-Trubels werden erneut auch die Ludicious & SGDA Game Awards vergeben. Insgesamt 18 internationale Spiele wurden von der Jury in diesem Jahr für die beiden Kategorien Innovation in Game und Emerging Talent ausgewählt. Die beiden Preise sind zusammen mit 12.000 Euro dotiert und werden am 19. Januar verliehen.Das gesamte Programm des vierten Ludicious - Zürich Game Festivals, sowie alle Speaker und Austeller ist auf der Webseite des Festivals zu finden."Spiele reflektieren wie alle anderen Medien die Themen und Befindlichkeiten ihrer Zeit", sagt Tobias Kopka , Programm-Leiter des Festivals. "Daher verwundert es in diesem Jahr nicht, dass Themen wie Überwachung, Anpassung und Subversion bei vielen Einreichungen für die diesjährigen Ludicious Awards im Fokus standen. Dieser Beobachtung bei den eingereichten Spielen wollten wir entsprechen, indem wir einen Schwerpunkt der kulturbezogenen Vorträge auf die Beziehungen von Games, Game Design und politischer Umwelt gelegt haben.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen